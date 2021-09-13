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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.21 16:00

Планируется, что лихтеровоз «Севморпуть» в навигацию 2022 года осуществит не менее трёх рыбных рейсов по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток

Как передал корреспондент «Российского судоходства», об этом в ходе IV Международного рыбопромышленного форума рассказал руководитель проекта проектного офиса по развитию Арктики Госкорпорации «Росатом» Сергей Чемко.

По его словам, длительность кругорейса составит 55 суток, точное расписание будет объявлено заранее. На всю навигацию будут предоставлены фиксированные тарифы, также планируется предоставить необходимое контейнерное оборудование.

К перевозкам планируется привлечение логистического оператора для доставки «от двери до двери», при этом, по словам выступавших в рамках форума экспертов, перевозка по земле занимает одну из наиболее существенных долей в общей структуре затрат на перевозку. Предполагается разработка механизма государственного субсидирования перевозок рыбной продукции по Севморпути.

 

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