Планируется ремонт и модернизация комплекса «НИТКА»

Контракт на ремонт и модернизацию наземного испытательного тренировочного комплекса (авиационного) «НИТКА» в Саках - полного наземного аналога авианосца «Адмирал Кузнецов» - может быть подписан весной 2021 года. «Ожидается, что контракт будет подписан в апреле-мае будущего года. Он предусматривает ремонт и модернизацию комплекса НИТКА в Крыму», - сообщил ТАСС источник, близкий к Главному штабу ВМФ России.

Собеседник агентства напомнил, что в начале декабря в Главкомате ВМФ обсуждались вопросы подготовки лётчиков палубной авиации. В частности, были рассмотрены предложения, призванные ускорить выход из ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов».

Напомним, перед полётами с авианосца лётчики палубной авиации Северного флота по существующим регламентам должны получить допуск к ним. Для их подготовки могут использоваться два комплекса «НИТКА» в Саках и в Ейске. Про первый известно, что он нуждается в модернизации, про второй - что недавно была введена в строй его «первая очередь».

Комплексы «НИТКА» предназначены для отработки взлёта и посадки самолётов палубной авиации. Комплекс в Саках представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами. Габариты летного поля аналогичны лётной палубе «Адмирала Кузнецова».