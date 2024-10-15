Каждый второй россиянин в 2025 году планирует брать отпуск летом, каждый десятый — весной. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны, имеющих постоянную работу.

Большинство россиян, а именно 72%, уже составили планы на отпуск в 2025 году. Каждый второй собирается брать отпуск летом, каждый десятый — весной, 7% — осенью, а 5% — зимой. 11% граждан не имеют особых предпочтений и будут отдыхать по графику, составленному отделом кадров.

Женщины чаще мужчин выбирают отдых летом (53 и 48% соответственно) и весной (12 и 8%). 14% мужчин не имеют конкретных пожеланий по дате отпуска и предпочитают следовать установленному графику, в то время как среди женщин таких в два раза меньше — 7%.

Респонденты в возрасте до 34 лет и россияне от 35 до 44 лет чаще планируют летний отпуск (53 и 52% соответственно против 45% среди респондентов старше 45 лет).

Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще тех, кто зарабатывает больше, делились планами на весенний отдых (15%). Респонденты с зарплатой свыше 100 тысяч рублей чаще других выбирают отдых в зимнее время (7%).

Планирующих отпуска заранее становится больше. По сравнению с прошлым годом большее число работающих уже имеет чёткие планы на отдых в следующем году, причём зимние и весенние отпуска планируют чуть чаще (+2 п.п. по каждому периоду).

Время проведения опроса: 4—8 октября 2024 года.