Планируются изменения в законодательство о рыболовстве для повышения эффективности госрегулирования

В Государственную Думу РФ внесён законопроект об изменении законодательства о рыболовстве и аквакультуре. Документ опубликован в картотеке Госдумы.

Как говорится в пояснительной записке, проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и статью 3 федерального закона «Об аквакультуре и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработан в целях совершенствования правоотношений в области рыболовства и аквакультуры. При этом основные изменения связаны с проблемами правоприменения отдельных положений Закона о рыболовстве в части осуществления рыболовства в районах действия международных договоров, а также в Чёрном и Азовском морях.

Как пишет portnews.ru, по словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, одного из соавторов законопроекта, в текущих условиях отечественный промысел сталкивается с усилением геополитического и санкционного давления со стороны отдельных недружественных стран. «Это снижает эффективность осуществления промышленного рыболовства, требуя формирования новых подходов к вопросам организации промысла в удаленных районах Мирового океана и реализации уловов водных биоресурсов и рыбной продукции из них в целях обеспечения бесперебойного функционирования рыбохозяйственного комплекса и продовольственной безопасности нашей страны».

Сенатор пояснил, что законопроект наделяет правительство полномочиями устанавливать общие допустимые уловы в районах действия международных договоров, а Росрыболовство — формировать соответствующий перечень видов водных биоресурсов.

Сенатор также обратил внимание на то, что документ исключает неоднозначное толкование положений законодательства в области рыболовства и аквакультуры о расчётах объёмов добычи водных биоресурсов для обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, предусматривая объемы и в целях обеспечения сохранения водных биоресурсов. «Эта норма позволит Росрыболовству, при учёте соответствующих биотехнических показателей по выращиванию молоди, эффективно осуществлять мероприятия по воспроизводству, а также по зарыблению соответствующих водных объектов», — пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что поправки «позволят вести своевременный учёт рыболовства в Азовском и Чёрном морях в складывающихся условиях, а также устранят технические несовершенства законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов».