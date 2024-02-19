На юбилейной конференции «Звезда Севера» 12 экспертов из Москвы, Казани и Мурманска делились с участницами своими знаниями на добровольческих началахКаникулы: в Мурманске открылись городские оздоровительные лагеря
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.02.24 11:30

Планируются изменения в законодательство о рыболовстве для повышения эффективности госрегулирования

В Государственную Думу РФ внесён законопроект об изменении законодательства о рыболовстве и аквакультуре. Документ опубликован в картотеке Госдумы.

Как говорится в пояснительной записке, проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и статью 3 федерального закона «Об аквакультуре и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработан в целях совершенствования правоотношений в области рыболовства и аквакультуры. При этом основные изменения связаны с проблемами правоприменения отдельных положений Закона о рыболовстве в части осуществления рыболовства в районах действия международных договоров, а также в Чёрном и Азовском морях.

Как пишет portnews.ru, по словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, одного из соавторов законопроекта, в текущих условиях отечественный промысел сталкивается с усилением геополитического и санкционного давления со стороны отдельных недружественных стран. «Это снижает эффективность осуществления промышленного рыболовства, требуя формирования новых подходов к вопросам организации промысла в удаленных районах Мирового океана и реализации уловов водных биоресурсов и рыбной продукции из них в целях обеспечения бесперебойного функционирования рыбохозяйственного комплекса и продовольственной безопасности нашей страны».

Сенатор пояснил, что законопроект наделяет правительство полномочиями устанавливать общие допустимые уловы в районах действия международных договоров, а Росрыболовство — формировать соответствующий перечень видов водных биоресурсов.

Сенатор также обратил внимание на то, что документ исключает неоднозначное толкование положений законодательства в области рыболовства и аквакультуры о расчётах объёмов добычи водных биоресурсов для обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, предусматривая объемы и в целях обеспечения сохранения водных биоресурсов. «Эта норма позволит Росрыболовству, при учёте соответствующих биотехнических показателей по выращиванию молоди, эффективно осуществлять мероприятия по воспроизводству, а также по зарыблению соответствующих водных объектов», — пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что поправки «позволят вести своевременный учёт рыболовства в Азовском и Чёрном морях в складывающихся условиях, а также устранят технические несовершенства законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Женщины на рынке труда – глобальные итоги 2023 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
Комментарий к новости:5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
-Правовая консультация (18+)Всё про испытательный срок: основные требования, о которых должен знать каждый и что говорят жители СЗФО об этом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00«Ступени Победы». Документальный цикл (12+)15:40«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Владимир Путин поручил обеспечить выплату «полярок» с первого дня работы на Крайнем Севере-PRO Валюту (16+)Цены на нефть опускаются, рубль стабилен в ожидании новых сигналов к движению-PRO Энергетику (18+)Свыше 20 уголовных дел за 2023 год возбудили в отношении недобросовестных лиц по инициативе АО «АтомЭнергоСбыт»-PRO ЖКХ (18+)Главы округов Мурманска стараются оперативно реагировать на жалобы горожан-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Планируются изменения в законодательство о рыболовстве для повышения эффективности госрегулирования
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика