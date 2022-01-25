Планов у нас традиционно много - состоялось заседание городского студенческого актива

Вчера в Молодёжном центре гражданских инициатив прошло заседание актива Мурманского городского студенческого Совета, приуроченное ко Дню российского студенчества. На встрече подвели итоги работы МГСС за отчётный период и обсудили планы на ближайшее будущее.

— 2021 год был очень насыщенным. Удалось провести все запланированные мероприятия: в городских конкурсах приняли участие более шести тысяч студентов, — рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. — Мурманский городской студенческий Совет является связующим звеном между образовательными организациями и органами местного самоуправления. С его помощью значительно проще делиться информацией и привлекать молодых мурманчан к решению важных общественных задач. А молодёжь у нас замечательная. В преддверии студенческого праздника хочу пожелать ребятам оставаться такими же активными, творческими и неравнодушными к городским вопросам.

— Планов у нас традиционно много. Например, хотим организовать Digital-марафон, в который будет входить комплекс мероприятий. Также планируем провести лагерь-семинар, направленный на развитие студенческих советов и улучшение взаимоотношений между ними, — поделился председатель Мурманского городского студенческого Совета Дмитрий Урядников.

По состоянию на начало текущего учебного года в образовательных организациях города Мурманска обучаются около 12 тысяч студентов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21823&page=1