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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.22 11:45

Плановая противоаварийная тренировка на Кольской АЭС показала высокий результат подготовки специалистов к работе в нештатных ситуациях

На Кольской АЭС 25 октября состоялась противоаварийная тренировка с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС).

Специалисты станции применили практические навыки по управлению нештатной ситуацией на полномасштабном тренажере, разворачиванию и вводу противоаварийной мобильной техники, запуску локальной системы оповещения, организации радиационной разведки на территории атомной станции, информированию общественности.

Энергоблоки Кольской АЭС во время учений работали в штатном режиме, никакого вмешательства в их работу не производилось.

Как отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук, противоаварийная тренировка проведена успешно. Отработаны навыки взаимодействия оперативного штаба станции с Ситуационно-кризисным центром «Росатома», руководством Концерна «Росэнергоатом», группой оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС) и органами государственной власти.

В противоаварийной тренировке приняли участие более 100 человек – оперативный персонал атомной станции, сотрудники Кризисного центра Концерна «Росэнергоатом», представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ситуационно-кризисного центра Росатома, центра технической поддержки ВНИИАЭС, информационно-аналитический центр Ростехнадзора (ИАЦ РТН), институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН), национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ КИ), научно-производственное объединение «Тайфун» (НПО «Тайфун»), АО ОКБ «Гидропресс», федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна ФМБА России, медико-санитарной части-118 ФМБА России, ООО «Кольская АЭС-Авто», СПСЧ № 6 МЧС России.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, противоаварийные тренировки регулярно проводятся на всех АЭС России. Их цель – повышение безопасности атомной станции, отработка правильных действий по защите персонала АЭС и населения, проверка эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций и готовности противоаварийных формирований.

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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