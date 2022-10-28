Планово-предупредительный ремонт второго энергоблока Кольской АЭС завершён с опережением графика

Энергоблок №2 Кольской АЭС 27 октября в 20.20 включён в сеть после окончания регламентных работ. В соответствии с графиком продолжительность среднего планово-предупредительного ремонта должна была составить 55 суток, но специалисты атомной станции и «Колатомэнергоремонта» смогли завершить его на 4 дня раньше.

«Планово-предупредительный ремонт энергоблока № 2 успешно завершен. Осуществлен плановый ремонт оборудования реакторного, турбинного, электрического, химического цехов, а также цеха обеспечивающих систем и тепловой автоматики и измерений. В том числе – ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива из активной зоны и 100-процентным контролем герметичности оболочек тепловыделяющих элементов», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, ремонтная кампания-2022, продолжительность которой составила 226 суток, успешно завершена. Соблюдение диспетчерского графика нагрузки 1260 МВт обеспечивается работой энергоблоков №№1, 2, 3 и 4 Кольской АЭС.

Кольская АЭС надёжно обеспечивает электроэнергией более половины потребителей Мурманской области, среди которых крупнейшие горно-металлургические и горно-химические предприятия, а также большинство муниципалитетов региона.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.