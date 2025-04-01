Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 апреля.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Академика Книповича, 34, 35/1, 35/3;

10.00 – 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 18, 20, 22, 24;

10.00 – 15.00 - ул. Капитана Копытова, 33.

От холодного водоснабжения:

9.00 – до выполнения, ул. Беринга, 1.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Павлика Морозова, 5/2;

9.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 14/3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.