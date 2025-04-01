Мурманская область. Арктика (16+)01.04.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 апреля.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Академика Книповича, 34, 35/1, 35/3;
10.00 – 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 18, 20, 22, 24;
10.00 – 15.00 - ул. Капитана Копытова, 33.
От холодного водоснабжения:
9.00 – до выполнения, ул. Беринга, 1.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Павлика Морозова, 5/2;
9.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 14/3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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