Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 23 июля до выполнения работ 5 августа - плановый ремонт (полная остановка источника) котельной «Восточная» - 721 дом.

Опрессовка теплосетей:

с 29 июля до выполнения работ 1 августа - опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона котельная «Северная» (АО «МЭС») - 492 дома;

с 29 июля до выполнения работ 1 августа - опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона ЦТП «Фестивальная» (АО «МЭС») - 18 домов;

с 29 июля до выполнения 1 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Шевченко» опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона – 21 дом;

с 29 июля до выполнения 1 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Бондарная» опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона – 25 домов;

с 29 июля до выполнения 1 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Прибрежная» опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона – 8 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 - 17.00 - ул. Сафонова, 19, 20/2, 21, 22/33, 23, 23а.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 - 23.00 - ул. Самойловой, 6;

9.00 - 23.00 - ул. Капитана Егорова, 2, 4, 5, 6;

9.00 - 23.00 - ул. Шмидта, 37, 39/1.

От горячего водоснабжения:

9.00 - до выполнения работ - ул. Челюскинцев, 25;

9.00 - до выполнения работ - просп. Ленина, 104;

9.00 - до выполнения работ - ул. Папанина, 22, 24, 26.

От электроснабжения:

0.00 - 9.00 - ул. Бондарная, 9, 13, 28, 32, 22, 14, 16, 12, 12а,10, 10А, 8;

0.00 - 9.00 - ул. Первомайская, 2, 4, 6, 12, 18, 22, 24;

0.00 - 9.00 - просп. Кольский, 161, 163;

9.00 -17.00 - ул. Октябрьская, 14, 16, 18/13.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Капитана Пономарева, 1/16;

10.00 – 13.00 - ул. Сафонова, 47.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.