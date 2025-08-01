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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Пономарева,  1/16,  3;

10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев,  3;

10.00 — 15.00 - просп. Кирова,  15.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Героев-североморцев,  78/1,  78/5.

От горячего водоснабжения:

8.00 — до 31 августа -  ул. Чумбарова-Лучинского,  40/4;

9.00 — 17.00 - ул. Челюскинцев,  27,   31,  32,  33,  34,  35,  37,  29,  39;

9.00 — 17.00 - пер. Туристов,  11а,  23а,  29а,  31,  45,  47,  49,  51,  28,  34а,  43а,  32;

9.00 — 17.00 - ул. Загородная,  18,  20,  22, 24, 26, 28;

9.00 — 17.00 - ул. Карла Либкнехта,  54,  46/1,  46/2,  46/3,  46/4,  46/5,  48,  50;

9.00 — 17.00 - ул. Папанина,  47;

9.00 — 17.00 - ул. Георгия Седова,  8;

9.00 — 17.00 - ул. Малая Ручьевая,  2;

9.00 — 17.00 - пр. Ледокольный,  11;

9.00 — 17.00 - ул. Беринга,  16,  20,  22,  24,  26,  28;

10.00 — 14.00 - ул. Молодёжная (Росляково),  10,  11,  12,  13,  15,  16,  17,  19.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Подгорная,  41,  39,  37,  43,  15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

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