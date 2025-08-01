Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Пономарева, 1/16, 3;

10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 3;

10.00 — 15.00 - просп. Кирова, 15.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Героев-североморцев, 78/1, 78/5.

От горячего водоснабжения:

8.00 — до 31 августа - ул. Чумбарова-Лучинского, 40/4;

9.00 — 17.00 - ул. Челюскинцев, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 29, 39;

9.00 — 17.00 - пер. Туристов, 11а, 23а, 29а, 31, 45, 47, 49, 51, 28, 34а, 43а, 32;

9.00 — 17.00 - ул. Загородная, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

9.00 — 17.00 - ул. Карла Либкнехта, 54, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 48, 50;

9.00 — 17.00 - ул. Папанина, 47;

9.00 — 17.00 - ул. Георгия Седова, 8;

9.00 — 17.00 - ул. Малая Ручьевая, 2;

9.00 — 17.00 - пр. Ледокольный, 11;

9.00 — 17.00 - ул. Беринга, 16, 20, 22, 24, 26, 28;

10.00 — 14.00 - ул. Молодёжная (Росляково), 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Подгорная, 41, 39, 37, 43, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.