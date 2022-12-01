Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 декабря.

От горячего и холодного водоснабжения:

13.00 — 15.00 - ул. Крупской, 32, 34, 36, 38, 40.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 – просп. Кольский, 112, 114, 114 корп. 1, 114а, 116, 118, 120, 126, 128, 134.

От газоснабжения:

10.00 — 14.00 - ул. Героев Рыбачьего, 11, 12, 13, 19, 20.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Пригородная, 1а, 17а, 39а, 43, 45; ул. Фестивальная, 20, 21;

14.00 — 16.00 - ул. Александрова, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.