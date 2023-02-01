Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 31 января до 17.00 2 февраля - ул. Шабалина, 45, 47.
От холодного водоснабжения:
9.00 - 23.00 - ш. Нижнеростинское, 1, 28; пер. Портовый, 2;
10.00 — 17.00 - ул. Ростинская, 3.
От газоснабжения:
10.00 — 12.00 – просп. Ленина, 18.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Жуковского, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 18; ул. Нахимова, 8, 10;
10.00 — 12.00 - ул. Пищевиков, 7; ул. Свердлова, 2 корп. 1; ул. Челюскинцев, 37;
10.00 — 14.00 - ул. Самойловой, 6;
12.00 — 14.00 - ул. Осипенко, 4;
12.00 — 16.00 - ул. Пищевиков, 4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.