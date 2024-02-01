Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 февраля.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Гончарова, 5, 13.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 20.00 - ул. Аскольдовцев, 30 корп. 2, 32, 34;
9.00 — 23.00 - пер. Дальний, 7, 9, 11, 12, 14, 16;
9.00 — 23.00 - ул. Академика Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47, 42/20, 49, 51;
9.00 — 23.00 - ул. Радищева, 65/4, 74/5, 76, 78;
9.00 — 23.00 - ул. Рогозерская, 8, 10, 15, 17;
9.00 — 23.00 - ул. Генерала Фролова, 10, 12, 14, 15/55, 16, 22, 24, 24а, 26.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Полярный Круг, 3, 5;
10.00 — 13.00 - ул. Карла Либкнехта, 8, 30а;
10.00 — 13.00 - ул. Челюскинцев, 21а, 30а;
10.00 — 13.00 - пер. Терский, 9;
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 50, 54, 56, 58.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.