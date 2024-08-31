Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 и 2 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 и 2 сентября.

От холодного водоснабжения:

1 сентября

10.50 – 14.00 - ул. Полярные Зори, 4.

На 2 сентября

От горячего водоснабжения:

8.30 – 19.00 - просп. Кольский, 224, 226, 228;

8.30 – 19.00 - ул. Капитана Копытова, 13, 14, 15, 16.

От электроснабжения:

9.30 -10.30 - просп. Кольский, 120-126, 130.

От газоснабжения:

10.00-15.00 - ул. Свердлова, 30 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.