Мурманская область. Арктика (16+)01.04.23 08:10
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 и 3 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 и 3 апреля.
От холодного водоснабжения:
8.00 — 20.00 - ул. Володарского, 13;
9.00 — 23.59 - ул. Генерала Щербакова, 14.
От газоснабжения:
1 апреля
10.00 — 13.00 - пер. Арктический, 8, 10, 14; ул. Кирпичная, 12.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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