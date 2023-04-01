Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 и 3 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 и 3 апреля.

От холодного водоснабжения:

8.00 — 20.00 - ул. Володарского, 13;

9.00 — 23.59 - ул. Генерала Щербакова, 14.

От газоснабжения:

1 апреля

10.00 — 13.00 - пер. Арктический, 8, 10, 14; ул. Кирпичная, 12.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.