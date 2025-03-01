Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 и 3 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 и 3 марта.

1 марта

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - пр. Михаила Бабикова, 8;

10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 19.

3 марта

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 4;

11.00 — 14.00 - ул. Новое Плато, 6;

11.00 — 12.00 - просп. Кольский, 130;

13.00 — 15.00 - просп. Кольский, 31.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00. ул. Промышленная, 4/1, 10, 13, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28;

10.00 — 17.00 - просп. Ленина, 27.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Академика Павлова, 24, 26, 28, 30.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.