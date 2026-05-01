Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 и 4 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 и 4 мая 2026 года.

1 мая

От холодного водоснабжения:

9.00 — 11.00 - просп. Кольский, 4;

9.00 — 11.00 - просп. Кирова, 49, 51, 51а/2.

4 мая

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - просп. Кольский, 47.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.