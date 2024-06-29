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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 июля.

Плановый ремонт котельной:

по 30 июня до выполнения - плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 19 июня до выполнения 2 июля - плановый ремонт котельной ТЦ «Росляково Южное» - 12 домов;

с 20 июня до выполнения работ 3 июля — плановый ремонт котельной «Роста»;

с 25 июня до выполнения работ 8 июля - плановый ремонт котельной «Центральная» (ПАО «МТЭЦ») — 332 дома.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Свердлова 12 корп. 1.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Академика Книповича, 41, 43, 45, 53, 55.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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