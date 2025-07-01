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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 18 июня и до выполнения работ 3 июля — плановый ремонт котельной ТЦ «Росляково Южное» - 8 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 24.00 - ул. Куйбышева, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23;

9.00 — 24.00 - ул. Фурманова, 2;

9.00 — 24.00 - ул. Радищева, 33/25, 35/8, 38/27, 42/10, 44/9;

9.00 — 24.00 - ул. Гоголя, 19;

9.00 — 24.00 - ул. Академика Палова, 19, 25а;

9.00 — 24.00 - пр. Рылеева,6.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 6;

10.00 — 13.00 - ул. Сафонова, 43, 45;

10.00 — 15.00 - ул. Капитана Копытова, 4;

От горячего водоснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 35/2, 36, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 42, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 46, 19, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23, 24, 25а, 26, 27/2, 28/13, 30, 34;

9.00 — 13.00 - ул. Сполохи, 1, 3, 4а, 5, 7, 8, 9;

9.00 — 13.00 - пр. Капитана Тарана, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 1, 2, 3, 4;

9.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 4, 6, 11/18, 13, 15, 17, 19/2, 19а, 21, 23, 25;

9.00 — 13.00 - ул. Трудовых Резервов, 3, 7;

9.00 — 13.00 - ул. Сомова, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11;

9.00 — 13.00 - ул. Полярной Правды, 2, 4, 6, 8;

9.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 20, 34, 36а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

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