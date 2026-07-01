Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 июля 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — до выполнения - ул. Капитана Орликовой, 28, 29, 30, 31.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 56, 62;
10.00 — 13.00 - ул. Сафонова, 43;
10.00 — 15.00 - ул. Полярный Круг, 8.
От электроснабжения:
8.00 — 17.00 - ул. Заречная, 1/8, 11, 12, 13, 14, 24;
8.00 — 17.00 - ул. Печенгская, 6/2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 24;
8.00 — 17.00 - ул. Новосельская, 18а, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.