Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 июня.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 15.30 - ул. Гагарина, 47 корп.1, 47 корп. 2, 49;

10.00 — 16.00 - ул. Николаева, 1/9, 3, 5, 7, 9; ул. Книповича, 49 корп. 3.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Миронова, 4, 6;

с 9.00 — до выполнения - ул. Бабикова, 1.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Жуковского, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; ул. Набережная, 7, 7а, 15;

9.00 — 16.00 - ул. Лесная, 17, 29, 39;

9.00 — 23.00 - ул. Адмирала Лобова, 40, 42, 44; ул. Жуковского, 7.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Ломоносова, 2; ул. Инженерная, 1;

9.00 — 16.00 - ул. Молодёжная (Росляково), 19;

10.00 — 16.00 - ул. Капитана Копытова, 43.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.