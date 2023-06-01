Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 июня.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 15.30 - ул. Гагарина, 47 корп.1, 47 корп. 2, 49;
10.00 — 16.00 - ул. Николаева, 1/9, 3, 5, 7, 9; ул. Книповича, 49 корп. 3.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Миронова, 4, 6;
с 9.00 — до выполнения - ул. Бабикова, 1.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Жуковского, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; ул. Набережная, 7, 7а, 15;
9.00 — 16.00 - ул. Лесная, 17, 29, 39;
9.00 — 23.00 - ул. Адмирала Лобова, 40, 42, 44; ул. Жуковского, 7.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Ломоносова, 2; ул. Инженерная, 1;
9.00 — 16.00 - ул. Молодёжная (Росляково), 19;
10.00 — 16.00 - ул. Капитана Копытова, 43.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.