Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 июня 2026 года.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 28 корп. 2 (подъезд №2).
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - просп. Кольский, 58.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.