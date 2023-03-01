Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 1 марта до выполнения работ - ул. Октябрьская, 16, 18/13; ул. Челюскинцев, 13а;
9.30 — 15.30 - ул. Калинина, 46.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 28 февраля до 17.00 2 марта – просп. Кольский, 224, 226, 228;
с 15.15 28 февраля до выполнения работ 2 марта - ул. Фадеев Ручей, 19;
9.00 — 16.00 - ул. Капитана Копытова, 15.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Разина, 3, 5, 8; ул. Нахимова, 22; ул. Сафонова, 28, 28а, 30, 32/19; ул. Адмирала Лобова, 47.
От газоснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Бабикова, 8, 9; ул. Свердлова, 8 корп. 5, 12 корп. 1; ул. Успенского, 4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.