Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Алексея Генералова, 7/26;
10.00 — 12.00 - ул. Челюскинцев, 18/20.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 22, 25, 27;
10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 5, 35, 37, 39.
От электроснабжения:
14.00 — 17.00 - ул. Володарского, 2/12;
9.00 — 16.00 - ул. Генерала Фролова, 13, 20/42, 22, 24, 24а, 26, 26/1;
9.00 — 16.00 - ул. Академика Павлова, 40, 42/20, 49, 51.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.