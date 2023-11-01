Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 11.00 - просп. Кольский, 161, 163; ул. Бондарная, 8, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 22, 28, 32. 34; ул. Первомайская, 2, 4, 6, 12. 18, 20, 22, 24.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Капитана Орликовой, 56, 57, 57а, 53, 54, 55;

9.00 – 19.00 - просп. Кольский, 186.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Полярные Зори, 30, 39; просп. Героев-североморцев, 5 корп. 1, 7 корп. 1, 7 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.