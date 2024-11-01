Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 ноября.

От электроснабжения:

8.00 — 16.00 - ул. Анатолия Бредова, 17, 19; пр. Владимира Капустина, 3; ул. Адмирала флота Лобова, 24; ул. Калинина, 16, 18, 20-31а; ул. 6-й Комсомольской Батареи, 11, 13;

9.00 — 16.00 - ул. Октябрьская, 28, 32;

9.30 — 12.00 - ул. Халтурина, 44; ул. Владимирская, 9;

10.00 — 12.00 - ул. Подстаницкого, 1; ул. Павлика Морозова, 4а;

13.30 — 16.00 - ул. Куйбышева, 1, 3; ул. Фурманова, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Серафимовича, 11, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 25; ул. Чапаева, 1, 3, 4, 5, 7; ул. Гоголя, 19;

14.30 — 16.30 - ул. Подстаницкого, 14; ул. Свердлова, 18.

От холодного водоснабжения:

с 9.00 1 ноября до 17.00 2 ноября - ул. Свердлова, 11а, 11б, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 23.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

с 23.00 1 ноября до 6.00 2 ноября - ул. Бондарная, 7а, 8, 9, 10-10а, 12, 12а, 14, 16, 22, 28, 32, 34; ул. Шевченко, 6, 7, 7а, 7б, 8, 10-11, 11а, 14а, 15, 16, 16а, 22, 24, 26, 26а, 14, 28, 30; просп. Кольский, 161, 163, 178, 186; ул. Первомайская, 2, 4, 12, 18, 22, 24.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 5 корп. 1; 7 корп. 1; 9 корп. 2; ул. Полярные Зори, 30-38, 34;

10.00 — 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.