Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 ноября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 20.00 - ул. Беринга, 13, 15, 17;
9.00 — 20.00 - пр. Ледокольный, 15, 17, 19.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 30;
10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 68, 72, 78;
10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 17/2;
10.00 — 13.00 - ул. Александрова, 34/2, 36;
10.00 — 13.00 - ул. Нахимова, 15;
10.00 — 13.00 - пер. Арктический, 16;
10.00 — 15.00 - ул. Ломоносова, 17/1.
От теплоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Первомайская, 2, 4.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - пр. Лыжный, 14;
9.00 — 17.00 - ул. Ломоносова, 16, 16а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.