Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 октября.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00-17.00 - ул. Куйбышева, 1а, 1б.

От электроснабжения:

9.00-16.00 - просп. Кирова,7;

9.00-16.00 - ул. Алексея Генералова, 6/24, 24/9, 27;

9.00-16.00 - ул. Декабристов, 28;

9.00-16.00 - ул. Советская, 9а, 17;

9.00-16.00 - ул. Фрунзе, 18.

От холодного водоснабжения:

9.00-23.00 - ул. Свердлова, 3, 3/2.

От газоснабжения:

10.00-13.00 - ул. Дзержинского, 2/33, 6, 8;

10.00-13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 7, 9, 14/1;

10.00-15.00 - ул. Магомета Гаджиева, 2/47.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.