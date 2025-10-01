Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 октября.

От газоснабжения:

10.00-13.00 - ул. Дзержинского, 2/33, 6, 8; ул. Алексея Хлобыстова, 7, 9, 14/1;

10.00-15.00 - просп. Кирова, 25.

От холодного водоснабжения:

9.00-20.00 - ул. Октябрьская, 23, 23а;

9.00-17.00 - просп. Кольский, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 95, 93, 91/1, 91/2, 91/3, 95а; ул. Баумана, 5.

От горячего водоснабжения:

9.00-16.30 - ул. Морская, 1, 3, 5; просп. Кольский, 58.

От теплоснабжения:

9.00-16.30 - ул. Морская, 1, 3, 5; просп. Кольский, 58.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.