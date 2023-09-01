Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 28 августа до выполнения работ 1 сентября - ул. Самойловой, 1;
с 10.30 29 августа до выполнения работ 4 сентября - ул. Привокзальная, 2, 4, 6, 8, 10-11, 15;
с 11.00 29 августа до выполнения работ 1 сентября - ул. Профсоюзов, 22;
с 21.00 29 августа до выполнения работ 4 сентября - ул. Володарского, 2б; ул. Коминтерна, 16, 18, 20-22, 24;
с 14.00 30 августа до выполнения работ – просп. Кирова, 26;
с 16.15 30 августа до выполнения работ – просп. Ленина, 71, 73; ул. Профсоюзов, 11; ул. Пушкинская, 8, 10-12, 14;
с 9.00 31 августа до выполнения работ - пр-д Капитана Тарана, 6, 9, 10-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-22, 23; ул. Капитана Буркова, 27, 29, 30 - 31, 32, 32 корп. 1, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51а; ул. Карла Маркса, 15, 17, 19, 26, 29, 35, 39, 48; ул. Папанина, 4; ул. Полярные Зори, 29 корп. 1, 31 корп. 1, 31 корп. 2, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 35 корп. 2, 36, 38, 39, 40-41 корп. 1, 41 корп. 2, 41 корп. 3, 42, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 44, 45 корп. 1, 46, 46а, 47, 49 корп. 2, 49 корп. 3, 49 корп. 4, 49 корп. 5, 49 корп. 6, 50-52, 58, 60-62; ул. Софьи Перовской, 43; ул. Сполохи, 4, 5, 7, 8; ул. Старостина, 25; ул. Трудовых резервов, 3, 4, 5, 6, 7, 7;
с 10.15 31 августа до выполнения работ - ул. Полярные Зори, 8.
От горячего и холодного водоснабжения:
10.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.