Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 апреля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.30 — до выполнения, ул. Папанина, 12, 14.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 11.00 - ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 26, 24, 25.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Челюскинцев, 17/24, 19б, 21а, 21б, 23а;
9.00 — 17.00 - ул. Папанина, 30, 32, 34/25, 39/4.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 41, 42, 44 корп.1;
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 76;
10.00 — 13.00 - ул. Самойловой, 3;
10.00 — 15.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 15.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Капитана Маклакова, 46.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Капитана Маклакова, 47, 48.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.