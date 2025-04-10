Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 апреля.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 41, 42, 44/1;

10.00 — 13.00 - ул. Магомета Гаджиева, 12, 16;

10.00 — 13.00 - ул. Сафонова, 17;

10.00 — 13.00 - ул. Ушакова, 8;

10.00 — 15.00 - пр. Капитана Тарана, 18.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.