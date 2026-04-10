Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 апреля 2026 года.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 73, 75;

9.00 — 17.00 - ул. Профсоюзов, 18, 20;

9.00 — 17.00 - пр. Ледокольный, 25, 27, 29, 31;

9.00 — 17.00 - пер. Якорный, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18/33.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 58;

12.00 — 15.00 - ул. Папанина, 16;

13.00 — 16.00 - ул. Гончарова, 15.

От теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Александра Невского, 80, 82, 84, 86;

9.00 — 15.00 - ул. Инженерная, 1, 3, 5,

9.00 — 15.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 4, 6, 8.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Самойловой, 5, 8, 12;

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 40, 41, 42;

10.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 27.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.