Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 августа.

Ремонт котельной:

со 2 августа до выполнения 15 августа — плановый ремонт котельной «Фестивальная» (АО «МЭС») — 15 домов.

Опрессовка теплосети котельной:

с 7 августа до выполнения 10 августа – опрессовка теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») перед началом отопительного сезона – 144 дома;

с 8 августа до выполнения 14 августа – опрессовка теплосети котельной «Восточная» (АО «МЭС») – 721 дом;

с 8 августа до выполнения 14 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Новое Плато» перед началом отопительного сезона – 34 дома;

с 8 августа до выполнения 14 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Больничный городок» перед началом отопительного сезона – 145 домов;

с 8 августа до выполнения 11 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Шевченко» перед началом отопительного сезона – 21 дом;

с 8 августа до выполнения 11 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Бондарная» перед началом отопительного сезона – 25 домов;

с 8 августа до выполнения 11 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Прибрежная» перед началом отопительного сезона – 8 домов

с 9 августа до выполнения 10 августа – опрессовка теплосети ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») перед началом отопительного сезона – 8 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 — до выполнения - пер. Якорный, 1, 10-12, 14, 16, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8; просп. Кольский, 160-16а, 162, 164, 166, 168, 170-172, 174 корп. 1, 174 корп. 2, 174 корп. 3, 174 корп. 4, 174 корп. 5, 176 корп. 1, 176 корп. 2, 176 корп. 3; пр-д Ледокольный, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Шевченко, 32;

8.30 — до 16.30 11 августа - ул. Бондарная, 28, 32, 34, 7а.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 1;

9.00 — 13.00 - ул. Гагарина, 13, 25 корп. 2;

9.00 — 20.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 10;

13.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 3, 12 корп. 2.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 5; просп. Героев-североморцев, 68.

От электроснабжения:

9.00 — 12.00 – просп. Кольский, 131а;

13.00 — 16.00 – просп. Кольский, 131а;

10.00 — 13.00 – просп. Кольский, 173;

14.00 — 17.00 - ул. Олега Кошевого, 16 корп. 2;

12.00 — 15.00 - ул. Шевченко, 11а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.