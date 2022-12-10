Мурманская область. Арктика (16+)10.12.22 08:10
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 декабря.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 – просп. Кольский, 67, 69; ул. Володарского, 3; ул. Карла Либкнехта, 44.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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