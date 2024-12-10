Мурманская область. Арктика (16+)10.12.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 декабря.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 9 декабря до 17.00 13 декабря - ул. Гончарова, 5.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 13.30 - ул. Старостина, 45.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Семёна Дежнёва, 14, 16, 18, 20.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - просп. Кирова, 20-20а; ул. Александра Невского, 88, 89, 92, 98.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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