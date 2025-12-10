Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 декабря.
От теплоснабжения:
9.00- 15.00 - ул. Магомета Гаджиева, 11.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Халтурина, 11, 15, 16;
9.00 — 17.00 - ул. Горького, 15, 17/14;
9.00 — 17.00 - ул. Фрунзе, 17, 19, 21/4;
9.00 — 17.00 - ул. Алексея Генералова, 1/13, 2/18, 3/20;
9.00 — 17.00 - ул. Новосельская, 4, 6;
9.00 — 17.00 - ул. Декабристов, 4/22;
9.00 — 17.00 - пр. Ивана Халатина, 7;
14.00 — 6.00 11 декабря - ул. Профессора Сомова, 4, 5, 6, 7, 9, 11;
14.00 — 6.00 11 декабря - ул. Полярные Зори, 19, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23, 24, 25а, 26, 27/2, 28/13, 30, 34;
14.00 — 6.00 11 11 декабря - ул. Полярной Правды, 2, 4, 6, 8;
14.00 — 6.00 11 декабря - ул. Капитана Буркова, 4, 6, 11/18, 13, 17, 17а, 19/2, 19/2а, 21, 23, 25;
14.00 — 6.00 11 декабря - пр. Капитана Тарана, 1, 2, 3, 4, 6а;
14.00 — 6.00 11 декабря - ул. Академика Книповича, 20, 34, 36а;
14.00 — 6.00 11 декабря - ул. Сполохи, 1, 3;
9.00 — 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 56.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Капитана Орликовой, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Ломоносова, 1/13, 7 корп. 1;
10.00 — 13.00 - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 1, 9 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.