Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 февраля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.30 10 февраля до выполнения работ – просп. Кирова, 44.
От горячего водоснабжения:
с 9.30 10 февраля до выполнения работ – просп. Кирова, 44, 46; просп. Ленина, 9, 96, 98, 100; ул. Карла Либкнехта, 9, 11, 11а, 13а, 15, 15а, 17, 19/15; ул. Октябрьская, 8, 10, 12, 14, 16, 18/13; ул. Челюскинцев, 13а.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Бондарная, 28; ул. Полярные Зори, 6; б-р. Театральный, 9; ул. Дзержинского, 3, 8.
От электроснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Александрова, 20; ул. Аскольдовцев, 31;
10.00 — 14.00 - ул. Куйбышева, 13;
12.00 — 14.00 - ул. Аскольдовцев, 35; ул. Гаджиева, 16;
14.00 — 16.00 - ул. Гагарина, 9 корп. 2; ул. Туристов, 45;
9.00 — 16.00 - ул. Северное Сияние, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 16, 16, 17, 18, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.