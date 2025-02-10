Мурманская область. Арктика (16+)10.02.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 февраля.
От горячего водоснабжения:
9.00 —16.00 - просп. Героев-североморцев, 58.
От холодного водоснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Софьи Перовской, 19, 21, 21а, 23/19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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Последние комментарии
VADIM UZLOV
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Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
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Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Марина
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