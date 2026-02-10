Кадровый центр «Работа России» и порт «Лавна» проведут в Мурманске рекрутинговый турМурманская области вошла в список регионов, где средняя пенсия превышает 30 тысяч рублей
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 февраля 2026 года.

От теплоснабжения:

9.00 — 19.00 - ул. Академика Павлова, 11, 13;

9.00 — 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5;

9.00 — 15.00 - ул. Павлика Морозова, 5/2, 5/3;

9.00 — 15.00 - ул. Свердлова, 14/3.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Алексея Генералова, 8, 10, 12, 11, 13, 15, 19, 19/1, 21, 23, 23/1;

9.00 — 17.00 - ул. Советская, 17, 21, 18;

9.00 — 17.00 - ул. Декабристов, 12, 10;

9.00 — 17.00 - ул. Фрунзе, 30;

9.00 — 17.00 - просп. Кирова, 7.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Шевченко, 1а, 6, 6а, 8, 10, 11, 11а, 14.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 23, 25;

10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 72;

10.00 — 13.00 - ул. Полярные, Зори 6, 7, 9;

10.00 — 15.00 - ул. Свердлова, 28.

От электроснабжения:

18.00 — 21.00 - ул. Свердлова, 35, 35а, 35г, 35 корп. 1, 41, 41а, 41б.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

-

