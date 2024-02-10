Мурманская область. Арктика (16+)10.02.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 и 12 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 и 12 февраля.
От газоснабжения:
10 февраля
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 9а;
10.00 — 13.00 - бульвар Театральный, 9;
10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 76 корп. 2.
От электроснабжения
12 февраля
11.00 — 14.00 - ул. Володарского, 3;
11.00 — 14.00 - ул. Карла Маркса, 4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Последние комментарии
Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
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