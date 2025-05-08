Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 и 12 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 и 12 мая.
10 мая
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. улица Олега Кошевого, 16/2.
12 мая
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 15/2;
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 4/2;
11.00 — 14.00 - просп. Героев-североморцев, 21;
11.00 — 14.00 - ул. Юрия Гагарина, 8;
12.00 — 15.00 - ул. Павлика Морозова, 1/7;
12.00 — 15.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 18.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - Шевченко, 24.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.