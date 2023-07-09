Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 июля.

Ремонт котельной:

с 27 июня до выполнения 10 июля — плановый ремонт котельной «Восточная» (АО «МЭС») — 721 дом;

с 4 июля до выполнения 17 июля — плановый ремонт котельной «Северная» (АО «МЭС») — 464 дома;

с 10 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (АО «МЭС») — 26 домов;

с 11 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов;

с 12 июля до выполнения 25 июля — плановый ремонт котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 13 июля до выполнения 27 июля — плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома.

От горячего водоснабжения:

с 11.40 26 июня до выполнения работ 11 июля - ул. Олега Кошевого, 5;

с 22.20 26 июня до выполнения работ - ул. Полухина, 12а, 14а, 14б, 16б, 20 – 22;

с 12.00 2 июля до выполнения работ 11 июля - ул. Челюскинцев, 31, 35, 37;

с 12.55 6 июля до выполнения работ – просп. Кольский, 162.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 6.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Александрова, 12;

12.00 — 15.00 - ул. Инженерная, 5;

14.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 18.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.