Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 июля.

Испытания теплосети:

с 9 июля до выполнения работ 11 июля — испытания теплосети на гидравлические потери котельной «Абрам-Мыс» — 16 домов.

Плановый ремонт котельной:

со 2 июля до выполнения работ 15 июля – плановый ремонт котельной «Северная» - 492 дома;

с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома.

с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (МУП «Североморские сети») — 67 домов.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 66;

10.00 — 13.00 - ул. Карла Маркса, 16;

10.00 — 15.00 - пр. Михаила Бабикова, 7.

От холодного водоснабжения:

10.00 — 17.00 - ул. Промышленная, 4, 4/1, 6, 10, 10а, 13, 13а, 15, 16, 18, 18/5, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 36, 38;

10.00 — 17.00 – Восточно-Объездная дорога, 214, 218.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.