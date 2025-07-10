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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 8;

10.00 — 13.00 - ул. Инженерная, 8;

10.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 9/1.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 24.00 - ул. Александрова, 6, 8. 

От электроснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Лесная (район Абрам-Мыс), 8, 9, 10, 17, 25, 29а. 

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

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