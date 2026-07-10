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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.26 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 июля 2026 года.

От электроснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 4, 10, 11, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 15а, 19.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 66;

10.00 — 13.00 - ул. Инженерная, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

 

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