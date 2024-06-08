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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 июня.

Опрессовка теплосети:

по 10 июня - опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») — 575 домов;

с 10 по 13 июня - до выполнения — опрессовка теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 144 дома;

с 11 по 14 июня - до выполнения — опрессовка теплосети котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 19 домов;

с 11 по 17 июня - до выполнения — опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МТЭЦ») — 845 домов;

с 17 по 20 июня - до выполнения — опрессовка теплосети котельной «Северная» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 464 дома.

Плановый ремонт котельной:

с 17 по 30 июня - до выполнения - плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 17 по 30 июня - до выполнения — плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 18 по 24 июня - до выполнения работ — плановый ремонт котельной «Восточная» — 721 дом.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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