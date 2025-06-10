Мурманская область. Арктика (16+)10.06.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 июня.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Кильдинская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
9.00 — 23.00 - Верхне-Ростинское шоссе, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 17а, 19, 21, 23, 25, 27;
9.00 — 23.00 - ул. Георгия Седова, 20, 22, 24.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 4, 5;
10.00 — 13.00 - пр. Ивана Халатина, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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