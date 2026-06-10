Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 июня 2026 года.
От горячего водоснабжения:
0.00 9 июня — до выполнения работ - ул. Капитана Егорова, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
0.00 9 июня — до выполнения работ - просп. Ленина, 59, 82а, 84, 86;
0.00 9 июня — до выполнения работ - ул. Воровского, 15, 17;
0.00 9 июня — до выполнения работ - ул. Ленинградская, 27, 29/5;
0.00 9 июня — до выполнения работ - ул. Карла Маркса, 3, 7, 7а, 9;
0.00 9 июня — до выполнения работ - ул. Профсоюзов, 1;
0.00 9 июня — до выполнения работ - ул. Коминтерна, 15;
0.00 9 июня — до выполнения работ - ул. Челюскинцев, 3/1;
0.00 9 июня — до выполнения работ - ул. Капитана Буркова, 10;
0.00 9 июня — до выполнения работ - ул. Софьи Перовской, 18.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - просп. Ленина, 44.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Адмирала Флота Лобова, 55, 57.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.