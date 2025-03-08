Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 марта.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Капитана Орликовой, 44, 45, 49, 50.

Будет снижено давление холодной воды до 3,0кг/см2

ул. Капитана Орликовой, 53, 54, 55, 56, 57, 57а.

От электроснабжения:

10.00 — 14.00 - ул. Шабалина, 49.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Зелёная, 78.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.